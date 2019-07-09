Аспиранты АГМУ добились впечатляющих успехов на III Всероссийском межвузовском GxP-саммите «Выбор лучших. Время вперед»

СЕГОДНЯ 08:02 2019-07-09T08:02:45+03:00

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Делегация Алтайского государственного медицинского университета вернулась с III Всероссийского межвузовского GxP-саммита «Выбор лучших. Время вперед», который проходил с 3 по 5 июля в Ярославле. Это крупное мероприятие всероссийского масштаба с международным участием, направленное на повышение престижа профессий в фармацевтической промышленности, а также выявление и целевую поддержку талантливых молодых представителей фармацевтической отрасли.

В этом году в саммите приняли участие студенты профильных российских вузов, а также представители стран СНГ, Германии, Словении, Кубы, Мексики и др. Алтайский медицинский университет на GxP-саммите представляли аспиранты кафедры фармации Георгий Кутателадзе и Юлия Чистова, а также студент четвертого курса фармацевтического факультета Артем Кальницкий. Обучающиеся АГМУ успешно прошли отборочный тур конкурсного этапа GxP-саммита, подготовив проекты в области фармацевтики и стали участниками основного тура. Основной тур проводился в формате олимпиады и включал письменные тестовые задания из 100 вопросов и решение ситуационных задач.

По итогам GxP-саммита Алтайский медицинский университет стал единственным вузом, сразу два представителя которого отмечены организаторами и партнерами мероприятия.

Аспирант АГМУ Георгий Кутателадзе вошел в тройку лучших финала конкурса, заняв второе место среди 150 лучших участников, прошедших конкурсный отбор. Георгию вручен сертификат на 100 тысяч рублей. «Совершенно не ожидал услышать свою фамилию в числе призеров, для меня это стало неожиданностью, не рассчитывал на такой высокий результат. В тестовых заданиях для меня не было ничего сверхъестественного, главное – это знание основных правил надлежащих практик. Задачи были ориентированы в основном на производство и имитировали реальную деятельность», – поделился Георгий Кутателадзе.

Еще одним достижением для АГМУ стало вручение сертификата о прохождении стажировки на производственном предприятии группы компаний «Р-Фарм» аспиранту вуза Юлии Чистовой.

«Ехала с настроем расширить свой кругозор в плане организации работы ведущих фармацевтических предприятий и компаний. Компания «Р-Фарм», в которой буду проходить стажировку, имеет три производственных базы – в Химках, Ростове и Ярославле. Скорей всего, поеду в Ярославль. Срок стажировки – ориентировочно 3 месяца. Считаю, что это огромный опыт и большой плюс для меня как специалиста – попасть на такое крупное предприятие и посмотреть на фармацию в современном свете», – отметила Юлия Чистова.

ИСТОЧНИК KP.RU