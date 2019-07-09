Пытаясь устроиться сиделкой, женщина пострадала от мошенника

СЕГОДНЯ 06:59 2019-07-09T06:59:34+03:00

Изменить размер текста: A A

67-летняя жительница Барнаула пострадала от мошенников в тот момент, когда пыталась устроиться на работу сиделкой.

Как пострадавшая рассказала в полиции, недавно она разместила на одном из сайтов в Интернете объявление о том, что ищет работу сиделкой.

- Через некоторое время на указанный в объявлении номер телефона позвонил неизвестный и сообщил, что уход нужен за его матерью, которая проживает в Барнауле, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

При этом собеседник предложил перевести на карту аванс за работу, так как сам живет в Москве и лично деньги передать не может. Женщина поверила в легенду, выполнила все требуемые манипуляции через банкомат и в итоге с ее карты были списаны 112000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU