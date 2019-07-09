В Барнауле для льготников выпустят транспортные карты вместо бумажных проездных
В Барнауле с 15 июля в продаже появится электронная транспортная карта для льготников вместо бумажных проездных. Действовать она будет с 1 августа, сообщают в пресс-службе администрации города.
Новая электронная карта предназначена для отдельных категорий граждан, которые учтены в федеральном и краевом регистрах получателей мер социальной поддержки. Раньше эти люди покупали бумажные проездные. Теперь их выпуск прекращается.
Оформить льготную карту нового формата можно в отделениях «Почты России». Для этого нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки. Те, кто сопровождают детей-инвалидов, должны предъявить свидетельство о рождении ребенка и документ об установлении ребенку инвалидности.
В администрации отмечают, что первичное оформление и выдача карты будет бесплатной с 15 числа текущего месяца по 5 число будущего месяца. При оформлении нужно будет пополнить карту на 330 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU