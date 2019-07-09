В Барнауле для льготников выпустят транспортные карты вместо бумажных проездных

СЕГОДНЯ 06:42 2019-07-09T06:42:48+03:00

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В Барнауле с 15 июля в продаже появится электронная транспортная карта для льготников вместо бумажных проездных. Действовать она будет с 1 августа, сообщают в пресс-службе администрации города.

Новая электронная карта предназначена для отдельных категорий граждан, которые учтены в федеральном и краевом регистрах получателей мер социальной поддержки. Раньше эти люди покупали бумажные проездные. Теперь их выпуск прекращается.

Оформить льготную карту нового формата можно в отделениях «Почты России». Для этого нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки. Те, кто сопровождают детей-инвалидов, должны предъявить свидетельство о рождении ребенка и документ об установлении ребенку инвалидности.

В администрации отмечают, что первичное оформление и выдача карты будет бесплатной с 15 числа текущего месяца по 5 число будущего месяца. При оформлении нужно будет пополнить карту на 330 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU