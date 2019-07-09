Алтайский ансамбль русского танца выступит с программой в Японии

СЕГОДНЯ 05:14 2019-07-09T05:14:45+03:00

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Коллектив Государственной филармонии Алтайского края – ансамбль русского танца «Огоньки» имени Гарри Полевого - выступит на фестивале в Японии. Он пройдет в августе в Хакодате, сообщили в пресс-службе правительства региона.

От региона на фестивале выступят восемь балетных пар и восемь музыкантов ансамбля. Артисты подготовили программу из 20 номеров. Все номера будут отражать традиции русского сценического танца: лирические хороводы, искрометные пляски и даже шуточные хореографические зарисовки. Как отметила главный балетмейстер Ирина Менялина, выбранные номера позволят создавать различные программы.

Жители Японии и туристы увидят танцы «Русская», «Сударушка», «Сибирская плясовая», «Колокольчики серебряные», «Танец с бубнами», «Форсун» и другие.

На обратном пути из Японии «Огоньки» дадут большой концерт в филармонии Владивостока.

ИСТОЧНИК KP.RU