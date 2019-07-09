В Бийске проходит фестиваль уличной музыки

СЕГОДНЯ 04:25 2019-07-09T04:25:08+03:00

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Фестиваль «StreetBit–Ритмы улиц» стартовал в Бийске. Молодые исполнители и музыкальные группы выступают с концертами для жителей города бесплатно, сообщает «Бийский Рабочий».

Первые выступления состоялись в 2018 году при грантовой поддержке управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Бийска. В этом году фестиваль открыли музыканты студии «БИТ» Бийского технологического института на Петровском бульваре. Кстати, благодаря конкурсу социально значимых проектов в области молодежной политики и Фонду грантов Президента России авторы проекта, студенты института Алексей Дериглазов и Андрей Сухарев, смогли купить новое оборудование, что значительно повысило качество звука.

Приехать на фестиваль планируют и группы из других городов. Так, в августе бийчане смогут послушать творчество барнаульской группы «Горизонталь».

Выступления музыкантов будут проходить каждое воскресенье в июле и августе, а так же 1 сентября с 18:00 на Петровском бульваре.

ИСТОЧНИК KP.RU