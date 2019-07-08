2019-07-08T14:13:03+03:00
Происшествия

На Алтае автомобиль с молодыми людьми упал в реку: 17-летний юноша погиб

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
РекаРекаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

ЧП произошло 5 июля в Хабарском районе на реке Бурла. 17-летний подросток не смог выбраться из автомобиля, который скатился в реку.

Как сообщили в Следственном управлении СК по Алтайскому краю, компания молодых людей отдыхала на берегу реки и осталась там ночевать. Одни расположились в палатке, а трое (девушка и двое парней) – в салоне авто.

- Около трех часов ночи машина по каким-то причинам скатилась с берега в реку. Девушка и один молодой человек спаслись, а второй юноша не смог выбраться, - рассказали в Следкоме.

Сейчас по этому факту проводится проверка.

- Предстоит установить все обстоятельства. По результатам будет принято процессуальное решение, - отметили в ведомcтве.

Читайте также: Одного из пропавших детей на реке в Смоленском районе нашли мертвым

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Марина Девятова выступит на закрытии Шукшинского кинофестиваля
В Барнауле начинаются массовые отключения горячей воды
Семью с пятью детьми из Бийска наградят медалью «За любовь и верность»
В Барнауле прошло обсуждение Генплана с участием депутатов гордумы
На пр. Ленина в Барнауле ограничат движение и изменят маршруты трамваев
В Алтайском крае можно купаться на 55 пляжах
Владельца передвижного зоопарка осудили за покушение на контрабанду льва, пумы, медведей и тигров
Стая бездомных собак пугает барнаульцев
Алтайская бегунья Полина Миллер показала лучшее время евросезона юниоров
Масштабный фестиваль напитков «АлтайФест» прошел в «Сибирском подворье»
О микрофлоре пищевых продуктов при холодильном хранении
Врачам из Алтайского края снизят ипотеку и оплатят аренду жилья в районах
В Барнауле выберут «Мисс Сабантуй»
Алтайская фехтовальщица завершила выступление на Всемирной летней универсиаде
Два человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на алтайской трассе
Выдача разрешений на добычу бурого медведя начинается на Алтае
Ехавший на выезд УАЗик полицейских перевернулся в Бийске
Врач попалась на взятке от призывников
Подростка ударило током во время селфи