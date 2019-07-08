На Алтае автомобиль с молодыми людьми упал в реку: 17-летний юноша погиб

СЕГОДНЯ 14:10 2019-07-08T14:13:03+03:00

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ЧП произошло 5 июля в Хабарском районе на реке Бурла. 17-летний подросток не смог выбраться из автомобиля, который скатился в реку.

Как сообщили в Следственном управлении СК по Алтайскому краю, компания молодых людей отдыхала на берегу реки и осталась там ночевать. Одни расположились в палатке, а трое (девушка и двое парней) – в салоне авто.

- Около трех часов ночи машина по каким-то причинам скатилась с берега в реку. Девушка и один молодой человек спаслись, а второй юноша не смог выбраться, - рассказали в Следкоме.

Сейчас по этому факту проводится проверка.

- Предстоит установить все обстоятельства. По результатам будет принято процессуальное решение, - отметили в ведомcтве.

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ИСТОЧНИК KP.RU