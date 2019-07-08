В Барнауле начались массовые отключения горячей воды

СЕГОДНЯ 13:14 2019-07-08T13:14:49+03:00

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В Барнауле из-за реконструкции тепловых сетей массово отключают горячую воду.

Как сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, под ограничения попали:

- 26 домов и две школы по улице Малахова и Павловскому тракту. Воды не будет с 8 часов 9 июля до 23 часов 22 июля,

- 64 многоквартирных дома, один детсад, одна школа, частный сектор в Ленинском и Индустриальном районах. Воды не будет с 8 часов 9 июля до 18 часов 10 июля,

- 20 домов и три детсада в границах ул. Советской, Сизова и пр. Калинина и Комсомольский, отключение воды с 11 по 15 июля,

- 55 многоквартирных домов в Октябрьском районе, отключение с 11 по 16 июля

- 55 многоквартирных домов микрорайона ВРЗ, отключение с 11 по 15 июля,

- дом №15 по улице Горно-Алтайской, отключение с 11 по 15 июля.

За это время специалисты СГК планируют заменить более 1,3 км тепловых сетей диаметром от 300 до 700 мм.

Список объектов, где будет ограничена подача горячей воды, смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU