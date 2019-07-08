Семью с пятью детьми из Бийска наградят медалью «За любовь и верность»

СЕГОДНЯ 11:44 2019-07-08T11:46:37+03:00

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Семья Илющенко из Бийска - одна из трех десятков алтайских семей, которых наградят медалью «За любовь и верность». Вручение состоится 8 июля, в День семьи, любви и верности, в Министерстве социальной защиты региона.

Владимир и Елена в этом году отпразднуют 30-летие совместной жизни. За это время у супругов появилось пятеро детей. Первым родился сын Денис, сейчас парню уже 29 лет, затем дочь Алена, у которой уже двое своих детей, позже - 16-летняя Алина, 10-летняя Ульяна и самая младшая – пятилетняя Есения.

- Мое мнение - детей не надо воспитывать, - поделилась Елена Владимировна с изданием «Бийский рабочий». - Их нужно любить и слышать то, что они хотят сказать.Главная задача родителей – научить детей уважать друг друга. Дети живут примером, который видят.

Недавно семья переехала в загородный дом, который они строили целых 12 лет. И по большему счету, все работы делал сам глава семейства. На зеленой лужайке - качели, батут и небольшой бассейн. О своих отношениях супруги говорят:

- Мы, прежде всего, совпали по интересам и повзрослели вместе (они начали общаться с подросткового возраста, - прим. ред.). Сейчас мы уже рекомендуем своим детям, у которых зарождаются отношения: побудьте вместе, поговорите друг с другом, услышьте партнера. Если ваши интересы, виды на жизнь не совпали, то и дальше так будет. Никто никого не сломает и не изменит, нужно уважать друг друга как личность.

ИСТОЧНИК KP.RU