В Барнауле прошло обсуждение Генплана с участием депутатов гордумы

СЕГОДНЯ 10:39 2019-07-08T10:39:03+03:00

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В Барнауле 5 июля прошло открытое обсуждение генплана с участием депутатов городской думы, представителей городской администрации, членов Общероссийского народного фронта и общественных деятелей.

Встречу организовали депутаты фракции «Справедливая Россия» в БГД, где каждый участник мог задать вопрос начальнику отдела перспективного развития, городского дизайна и рекламы Екатерине Ломакиной. Она выступала с докладом по изменениям генерального плана семи районов Барнаула.

Самой важной «победой» общественников можно считать сокращение площади застройки под медкластер – из 600 гектаров многострадального соснового бора в общественной деловой зоне осталось лишь около 100 гектаров. Также обсуждалось увеличение «зеленой» зоны в черте города, строительство православной церкви на территории парка «Солнечный ветер» и сложности, возникающие у крупных промышленных инвесторов, которые обращаются к архитекторам для поиска большого количества земли.

- Нам нужно привлечь как можно больше общественности, экспертов, чтобы увидеть и решить основные проблемные точки генплана. Основные вопросы у общественности возникают по поводу застройки медкластера на территории леса и по поводу использования бывшей военной базы в качестве снегосжигательного полигона, - рассказала руководитель фракции «Справедливая Россия» в барнаульской городской думе Оксана Молодых.

Более подробный материал про обсуждение генплана Барнаула можно прочесть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU