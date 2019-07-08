2019-07-08T10:30:29+03:00
Общество

На пр. Ленина в Барнауле ограничат движение и изменят маршруты трамваев

САПОЖКОВА Александра
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Схема перекрытияСхема перекрытияФото: предоставлено пресс-службой
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В Барнауле начали перекладку участка теплосети по проспекту Ленина в районе дома №113 и здания №102б.

В связи с этим по 18 июля будет перекрыто движение по четной стороне проспекта Ленина в районе здания №102б и по всей ширине улицы Пионеров в районе этого же здания.

С 19 по 30 июля ограничат движение по 2/3 дороги на четной и нечетной стороне пр. Ленина в районе здания №102б.

С 31 июля по 14 августа закроют для транспорта 2/3 дороги на нечетной стороне пр. Ленина в районе дома №113.

С 26 по 28 июля остановят движение трамваев. Маршрут №7 пустят по схеме: …пр. Красноармейский - ул. Анатолия - ул. Челюскинцев - пр. Строителей - ул. Советской Армии - ул. А. Петрова - далее по маршруту.

Маршрут №1 в эти дни будет ходить следующим образом: …пр. Калинина - ул. С.-Западная - ул. А. Петрова - ул. Сов. Армии до депо №1.

Маршрут №4 и вовсе будет закрыт, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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