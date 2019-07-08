2019-07-08T08:55:04+03:00
Общество

В Алтайском крае можно купаться на 55 пляжах

САПОЖКОВА Александра
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ПляжПляжФото: Олег УКЛАДОВ
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На Алтае сотрудники МЧС проверили и подтвердили готовность к работе 55 пляжей.

- Официальный пляж – это не просто участок берега, где привыкли купаться, а специально оборудованное безопасное место для купания, - говорят спасатели. - Купаться следует только в таких местах.

В Барнауле, в частности, это пляжи: «Городской» на острове «Помазкин», «В парке» на ул. Ленинградская, 7 (искусственный водоем), «Водный мир» за Новым мостом, «Природа и человек» на озере Пионерское, пляж на Казенной Заимке.

В Бийске официальные места для купания: пляж «На зелёном клину», «Летний рай» на Катунском карьере, у «Понтонного моста» на левом берегу Бии, пляж «Центральный» у коммунального моста,«Квартал АБ» напротив спорткомплекса «Заря».

А в Яровом это «Причал-22», «Причал-42» и «Причал-55».

Сотрудники МЧС призывают не входить в воду в состоянии опьянения, не подплывать близко к судам, не нырять в воду в неизвестном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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