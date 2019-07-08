Владельца передвижного зоопарка осудили за покушение на контрабанду льва, пумы, медведей и тигров

СЕГОДНЯ 08:25 2019-07-08T08:25:18+03:00

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52-летнего владельца передвижного зоопарка из Алтайского края осудили за покушение на контрабанду особо ценных диких животных. Мужчину приговорили к штрафу в 80 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе Алтайского Линейного управления МВД, предприниматель намеревался вывезти в гастрольный тур в Казахстан канадских волков, приматов, североамериканскую пуму, африканского льва, гималайского и бурого медведей, амурских тигров. Животные находились в клетках на прицепах четырех грузовиков. Задержали живой груз сотрудники погрануправления ФСБ в пункте пропуска "Веселоярск".

- Перемещение особо ценных диких животных через госграницу предусматривает наличие меток и инвентарных номеров, также для животных должны быть созданы специальные условия транспортировки. Предприниматель знал о требованиях, однако в контролирующие органы обращаться не стал, надеясь, что на границе документы детально изучаться не будут, - отметили в ЛУ МВД.

Уголовное дело расследовалось статье "Покушение на контрабанду особо ценных диких животных".

ИСТОЧНИК KP.RU