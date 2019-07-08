Стая бездомных собак пугает барнаульцев

СЕГОДНЯ 07:18 2019-07-08T07:19:57+03:00

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Жителей Барнаула беспокоит стая бродячих собак, которая бегает по улицам и пугает горожан. Бездомные животные облюбовали территорию на пересечении улиц Ядринцева и Папанинцева.

- Ваше мнение, как решать эту проблему, кто ответственный за их отлов? Ведь могут пострадать люди, - задается вопросом местный житель в паблике «Барнаул 22».

Одни посоветовали не лезть к собакам (и тогда они никого не тронут) и периодически подкармливать их. Однако другие уверены, что животные представляют опасность и их нужно отлавливать и усыплять.

- Не лезла к бездомным собакам никогда, но вот весной одна из таких напала на меня сзади, к ней присоединилось ещё несколько собак. Если бы не мужик, который шёл позади меня, то не только бы пальто было разорвано, но и ноги, и кое-что еще.., - написала одна из пользователей паблика.

ИСТОЧНИК KP.RU