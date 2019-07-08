Алтайская бегунья Полина Миллер показала лучшее время евросезона юниоров

СЕГОДНЯ 07:05 2019-07-08T07:05:58+03:00

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Алтайская спортсменка Полина Миллер стала лучшей на дистанции 400 метров. Соревнования проходили в подмосковном Жуковском 5−6 июля. 19-летняя бегунья показала лучшее время европейского сезона среди юниоров до 20 лет.

Как сообщили в минспорта Алтайского края, теперь она примет участие в чемпионате мира в Дохе благодаря своему результату – 51.59 сек. Это время - новый рекорд региона. Следующий старт спортсменка проведет на юниорском первенстве Европы в Швеции 18−21 июля.

Второе место на «Мемориале Знаменских» занял в беге на 3000 метров с препятствиями алтайский спортсмен Юрий Клопцов. Его время - 8:38.95. Несколько наших атлетов пробежали на турнире с личными рекордами. Это Егор Шаров, Савелий Савлуков и Анжелика Паренчук. К сожалению, спортсмены не попали на пьедестал почета.

ИСТОЧНИК KP.RU