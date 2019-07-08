2019-07-08T04:17:50+03:00
Общество

В Барнауле выберут «Мисс Сабантуй»

САПОЖКОВА Александра
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Сабантуй в БарнаулеСабантуй в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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Конкурс "Мисс Сабантуй" пройдет в Барнауле в субботу, 13 июля, во время празднования татаро-башкирского праздника Сабантуй.

В нем примут участие татарки и башкирки, сообщает пресс-центр администрации города. А кульминационным моментом праздника станет борьба батыров (богатырей) - кореш. Также в программе - другие конкурсы и соревнования, выступления творческих коллективов, выставка сувениров мастеров Алтайского края.

Праздник пройдет в Барнауле в 25-й раз. В нем примут участие жители и гости Алтайского края, и не только татары и башкиры, но и представители других национальностей.

Гостей ждут 13 июля на стадионе «Лабиринт» (ул. Юрина, 197), начало в 11.00.

Напомним, что Сабантуй посвящен окончанию весенних посевных работ. Он имеет статус государственного праздника и проводится во многих городах РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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