Алтайская фехтовальщица завершила выступление на Всемирной летней универсиаде
Фехтовальщица из Алтайского края Анна Смирнова завершила выступление на Всемирной летней Универсиаде. Она остановилась на этапе 1/16 финала.
Напомним, наша спортсменка выступала в женском турнире по фехтованию на саблях. На пути к финалу, 6 июля она уступила представительнице Сингапура Джоли Кар Йи Ли со счетом 13:15. К слову и остальные россиянки не смогли преодолеть этот этап.
- В итоге Смирнова заняла 21 место из 59 участниц, Анна Королёва - 22-е, Александра Климова - 24-е, - сообщает пресс-служба министерства спорта Алтайского края.
Победительницей турнира стала представительница Франции Сара Бальцер: в финале она смогла обыграть итальянку Лючию Лукарини со счетом 15:9.
Отметим, фехтовальщица Анна Смирнова была единственной представительницей Алтайского края на Всемирной летней универсиаде в Неаполе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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