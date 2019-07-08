Алтайская фехтовальщица завершила выступление на Всемирной летней универсиаде

СЕГОДНЯ 03:11 2019-07-08T03:11:23+03:00

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Фехтовальщица из Алтайского края Анна Смирнова завершила выступление на Всемирной летней Универсиаде. Она остановилась на этапе 1/16 финала.

Напомним, наша спортсменка выступала в женском турнире по фехтованию на саблях. На пути к финалу, 6 июля она уступила представительнице Сингапура Джоли Кар Йи Ли со счетом 13:15. К слову и остальные россиянки не смогли преодолеть этот этап.

- В итоге Смирнова заняла 21 место из 59 участниц, Анна Королёва - 22-е, Александра Климова - 24-е, - сообщает пресс-служба министерства спорта Алтайского края.

Победительницей турнира стала представительница Франции Сара Бальцер: в финале она смогла обыграть итальянку Лючию Лукарини со счетом 15:9.

Отметим, фехтовальщица Анна Смирнова была единственной представительницей Алтайского края на Всемирной летней универсиаде в Неаполе.

ИСТОЧНИК KP.RU