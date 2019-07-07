2019-07-07T14:18:14+03:00
Происшествия

Ехавший на выезд УАЗик полицейских перевернулся в Бийске

Анна СЕМИНА
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Фото: со страницы vk.com/incident_22Фото: со страницы vk.com/incident_22Фото: скриншот сайта
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В Бийске в субботу, 6 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого УАЗик с полицейскими перевернулся на бок.

Автомобиль со стражами правопорядка ехал на вызов. У него были включены проблесковые маячки – все как положено. Однако на одном из перекрестков УАЗик не поделил дорогу с Toyota Corolla, водитель которой решил повернуть с правого ряда и при этом не убедился в безопасности своего маневра. Вдобавок ко всему, автомобилист замешкался и просто остановился практически посреди проезжей части. В этот момент в левый бок ему врезается полицейская машина.

Удар был сильный и представитель отечественного автопрома заваливается на бок. Как пояснили в пресс-службе МУ МВД России « Бийское», на место аварии были направлены сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится разбирательство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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