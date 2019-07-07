2019-07-07T13:40:21+03:00
Происшествия

Врач попалась на взятке от призывников

Анна СЕМИНА
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Врачу выписали штраф в 4 млн рублейВрачу выписали штраф в 4 млн рублейФото: Анна СЕМИНА
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Врача-невролога военно-врачебной комиссии Военного комиссариата Алтайского края осудили за получение взятки от призывников.

Суд установил, что врач вступила в преступный сговор с коллегой одного из медицинских учреждений края.

- Получив взятки, подсудимая соглашалась с установленными врачом-неврологом диагнозами, на основе которых устанавливалась категория годности призывникам, позволяющая освободить их от прохождения воинской службы, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Преступный тандем просуществовал с декабря 2016 –го по июнь 2017 года. Все это время врачи получили взятки от призывников и их родителей в размере от 30 тысяч до 70 тысяч рублей. Подсудимая была признана виновной в совершении пяти эпизодов.

- По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде штрафа в размере 4 000 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил, - также добавляют в прокуратуре.

Уголовное дело возбужденное в отношении ее соучастницы было выделено в отдельное производство. Она свою вину полностью признала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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