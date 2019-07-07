2019-07-07T12:26:55+03:00
Происшествия

Подростка ударило током во время селфи

Анна СЕМИНА
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Фото: со страницы vk.com/incident22Фото: со страницы vk.com/incident22Фото: скриншот сайта
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В городе Новоалтайске Алтайского края подросток едва не лишился жизни из-за желания сделать эффектное селфи.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 6 июля, около десяти часов вечера. 17-летний подросток решил сделать крутое селфи и для этого полез на цистерну, стоящую на станции «Алтайская».

- Там он попал под напряжение 27,5 кВ, - сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте».

То, что парень остался жив, называют настоящим чудом. На «скорой» его отправили в ожоговый центр. Каково его состояние – не уточняется.

Напомним, в декабре прошлого года барнаульская школьница провалилась в лужу с кипятком. Она появилась в результате коммунальной аварии. Девочка хотела сделать эффектное селфи, но в результате обварила ноги.

А в 2016 году также школьница решила запечатлеть себя с тигром. Для этого она ночью вместе с подругой забралась в барнаульский зоопарк. Девочки стучали по клетке с хищником и пытались привлечь его внимание. Это получилось. Однако фотографироваться Лотос не захотел. Он схватил одну из девочек за ногу и разорвал ей мышцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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