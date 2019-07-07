Сергей Шубенков продолжит восстановление после травмы в Австрии

СЕГОДНЯ 11:31 2019-07-07T11:32:18+03:00

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Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков продолжит восстановление после травмы колена в Австрии.

Об этом сегодня, 7 июля, спортсмен сам сообщил через социальные сети.

- В итоге, что я делаю в австрийской глубинке и как так получилось? Ответ на первый вопрос прост - я заканчиваю тут реабилитацию после злополучного падения в Рабате. А получилось так, потому что... Как вы вот думаете, когда (отринем скромность) топовый атлет России вдруг объявил о месячном пропуске ВСЕХ соревнований из-за проблем со здоровьем, кто из руководителей чего-нибудь позвонил ему с предложением помощи? Или хотя бы поспешил поинтересоваться, насколько всё серьезно. Правильно, это был Марк Кохан, глава redbull Diagnostics&Training Center. Организовал всё буквально за день при активном содействии ребят из redbull_rus, и вот я уже здесь. Долетел с приключениями, правда, но об этом как-нибудь в другой раз, - написал Сергей Шубенков.

Напомним, 16 июня, в Рабате (Марокко) состоялся этап «Бриллиантовой лиги». Перед самым финишем, после заключительного барьера главный соперник Шубенкова Омар Маклеод потерял равновесие и упал. В падении он наступил на пятку барнаульца и Сергей тоже завалился. Но при этом все же первым пересек финишную ленту.

В результате падения Сергей сильно ударился коленом. Поначалу восстановление шло нормально, но спустя некоторое время началось воспаление.

ИСТОЧНИК KP.RU