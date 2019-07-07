Чемпионат России по вейкбордингу пройдет в Барнауле

СЕГОДНЯ 11:09 2019-07-07T11:09:53+03:00

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Впервые в Барнауле пройдет чемпионат России по вейкбордингу. Соревнования состоятся 12 и 13 июля.

По словам организаторов, к участию в соревнованиях готовятся около 50 спортсменов из 23 регионов России. Причем ребята из сборной Алтайского края претендуют на попадание на пьедестал почета, так как они входят в пятерку сильнейших в стране.

- Как рассказывает Евгений Бослер, президент краевой федерации воднолыжного спорта, за проведение Чемпионата России в Барнауле члены российской федерации ВЛС проголосовали охотно, - говорят в Алтайтурцентре.

Чемпионат пройдет в заливе у барнаульского пляжа. Причем наблюдать за соревнованиями можно будет и из вейк-парка Barnaul Wake Park (Правобережный тракт, 18а). Начало – около полудня. Продлятся заезды 4-5 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU