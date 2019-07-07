Квасные «реки» потекли по Барнаулу

СЕГОДНЯ 06:46 2019-07-07T06:46:04+03:00

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В воскресенье, 7 июля, в Барнауле произошло дорожно-транспортное происшествие – перевернулись бочки с квасом.

Об этом рассказали подписчики сообщества Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте». По их словам, две бочки перевернулись в районе пересечения Павловского тракта и улицы Бабуркина, в направлении к аэропорту.

Судя по снимкам с места происшествия, обе бочки были скреплены между собой и тянул их один грузовик. Причем всего к нему подцепили три цистерны.

Кое-кто из подписчиков предположил, что водитель либо резко вырулил с поворота, либо произвел какой-то другой опасный маневр из-за которого не выдержало крепление. Но к счастью, так как происшествие произошло утром, дороги еще были не настолько заполнены. Так что кроме самих бочек никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU