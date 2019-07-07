«Читающие» на воде установят рекорд на озере Яровом

СЕГОДНЯ 05:43 2019-07-07T05:43:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Организаторы «звездного» рекорда в городе Яровом придумали новую фишку – «читающие» на воде. Его попытаются установить 20 июля.

Как сообщает визиталтай.рф, флешмоб «Звезда на Яровом» начнется с того, что в воду зайдут сотни танцоров ламбады – такова идея «перезагрузки» самой масштабной акции России.

- Каждый участник июльской акции получит листовку с надписью «Яровое» и станет изучать ее, улегшись на воду, - рассказывает режиссер праздника Светлана Власова.

Устанавливать новый рекорд жителям курорта как всегда будут приезжие отдыхающие. А чтобы не было скучно в ожидании начала акции, было придумано включить зажигательную ламбаду и именно в таком ритме участники буду заходить в озеро.

Причем это не все. Пока одни будут танцевать, на пляже будут устраивать конкурсы «песочных звезд» (по аналогии со «снежными ангелами»), соревнования лепщиков из песка и прочую развлекательную «движуху». Играть в этот день будет группа «Ая».

Принять участие в установке рекорда могут все желающие от 16 до 70 лет. Обязательное условие – умение плавать.

ИСТОЧНИК KP.RU