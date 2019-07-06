2019-07-06T17:43:38+03:00
Общество

В Барнауле новая школа в квартале 2006а уже наполовину готова

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Будущая школаБудущая школаФото: пресс-службы администрации Барнаула
Изменить размер текста:

Строительную площадку будущей школы №136 в микрорайоне 2006а на Взлетной, 85 посетил глава города Сергей Дугин, сообщают на официальном сайте Барнаула.

Мэр города поручил составить график всех работ, а также сроков их выполнения, чтобы своевременно сдать готовую школу.

- Прежде всего надо завершить кровлю, чтобы полноценно заняться отделкой. При необходимости — увеличить количество строителей, - добавил Дугин.

Также глава Барнаула посоветовал параллельно с отделкой здания заниматься благоустройством территории, чтобы завершить основные земельные работы до осенних дождей.

Алексей Ядринцев, заместитель начальника управления единого заказчика в сфере капстроительства также заверил, что все работы сейчас выполнены наполовину. В том числе рабочие завершили возведение здания, проложили наружные сети водоснабжения, также завершаются работы по прокладке наружных сетей теплоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Рабочие уже приступили к строительству кровли и монтажу внутренних инженерных систем. Параллельно ведется черновая внутренняя отделка и благоустройство прилегающей территории.

К слову, сдать школу в эксплуатацию планируют в срок – в конце этого года. Вместимость будущего учебного учреждения – 550 детей в смену. Уже 25 июня началась предварительная электронная запись детей в строящуюся школу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Барнауле около городского пляжа образовалась пробка из отдыхающих
В Рубцовске врачи приняли участие в сдаче норм ГТО
В Барнауле в сильном пожаре мог пострадать ребенок
В Бийске перевернулась и влетела в железные ворота машина
8 июля временно перекроют дорогу под Барнаулом
В Камне-на-Оби из-за затянувшегося ремонта кровли затопило квартиры
В трех районах Барнаула будет ограничена подача горячей воды
Барнаульцы поделились фото завораживающих грозовых туч
На Алтае будут судить молодого человека, «откосившего» от службы в армии
Первый Российско-итальянский бизнес-семинар пройдет в Барнауле
Восемь населенных пунктов может подтопить на Алтае из-за разрушения плотины XVIII века
Бийчанин, насмерть сбивший молодую девушку, пойдет под суд
На все факультеты Алтайского медуниверситета подано около 1700 заявлений
Жителей Алтайского края предупреждают об аномальной жаре
День семьи, любви и верности 2019: куда сходить в Барнауле