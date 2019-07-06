В Барнауле новая школа в квартале 2006а уже наполовину готова

СЕГОДНЯ 17:40 2019-07-06T17:43:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Строительную площадку будущей школы №136 в микрорайоне 2006а на Взлетной, 85 посетил глава города Сергей Дугин, сообщают на официальном сайте Барнаула.

Мэр города поручил составить график всех работ, а также сроков их выполнения, чтобы своевременно сдать готовую школу.

- Прежде всего надо завершить кровлю, чтобы полноценно заняться отделкой. При необходимости — увеличить количество строителей, - добавил Дугин.

Также глава Барнаула посоветовал параллельно с отделкой здания заниматься благоустройством территории, чтобы завершить основные земельные работы до осенних дождей.

Алексей Ядринцев, заместитель начальника управления единого заказчика в сфере капстроительства также заверил, что все работы сейчас выполнены наполовину. В том числе рабочие завершили возведение здания, проложили наружные сети водоснабжения, также завершаются работы по прокладке наружных сетей теплоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Рабочие уже приступили к строительству кровли и монтажу внутренних инженерных систем. Параллельно ведется черновая внутренняя отделка и благоустройство прилегающей территории.

К слову, сдать школу в эксплуатацию планируют в срок – в конце этого года. Вместимость будущего учебного учреждения – 550 детей в смену. Уже 25 июня началась предварительная электронная запись детей в строящуюся школу.

ИСТОЧНИК KP.RU