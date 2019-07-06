В Барнауле около городского пляжа образовалась пробка из отдыхающих

СЕГОДНЯ 14:37 2019-07-06T14:37:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители краевой столицы пожаловались в соцсетях городского сообщества «Барнаул 22» на большое скопление машин около въезда на пляж.

Наконец-то в Барнаул пришла долгожданная жара. Поэтому 6 июля многие жители краевой столицы отправились на городской пляж. Но подъехав к месту отдыха они оказались в западне.

- Первые теплые выходные, и все поехали на городской пляж. Только вот ни в одну сторону проехать никто не может. Стоим уже пол часа и почти не двигаемся! Машины просто не могут разъехаться, - написали очевидцы пару часов назад.

Жители Барнаула остались недовольны тем, что парковку и подъезд к ней городские власти не продумали.

- Там плохой пляж и парковка такая же, - написал в комментариях Геннадий.

Читайте также: Жителей Алтайского края предупреждают об аномальной жаре

ИСТОЧНИК KP.RU