2019-07-06T10:33:47+03:00
Происшествия

В Бийске перевернулась и влетела в железные ворота машина

Юлия ЕВГРАФОВА
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Утром 6 июля очевидцы сообщили о ДТП на одной из улиц Бийска. Об этом пишет «Бийский рабочий», ссылаясь на городской паблик.

ДТП произошло на улице Севастопольской в утреннее время. Столкнулись два легковых автомобиля в результате чего одна из машин перевернулась на бок и въехала в железное ограждение возле продуктового магазина.

По мнению очевидцев, после того, как на этом участке улице сделали хорошую дорогу, по ней начали «гонять» некоторые бесстрашные водители.

-Вот что значит на Севастопольской дорогу положили, и лежачих полицейских нет… Хорошо, хоть пострадавших нет, зато ворота починить придётся, - написал очевидец Николай.

К слову, бийчанин, который в марте этого года насмерть сбил молодую девушку, пойдет под суд. В тот день обвиняемый сел за руль в нетрезвом состоянии. За содеянное мужчина может получить до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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