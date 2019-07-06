8 июля временно перекроют дорогу под Барнаулом

СЕГОДНЯ 09:16 2019-07-06T09:16:49+03:00

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Дорогу под Барнаулом в очередной раз перекроют. Это связано с плановым движением военных колон, сообщают в региональной Госавтоинспекции.

Временно ограничат движение для всех видов транспорта 8 июля. Так в понедельник с 06:40 до 07:40 нельзя будет проехать на автодороге «н.п. Сибирский – а/д Р-256 – садоводство «Горизонт» (н.п. Сибирский)». А также с 15:10 до 16:10 перекроют движение на маршруте «садоводство «Горизонт» (н.п. Сибирский) – а/д Р-256 – н.п. Сибирский».

В связи с этим ограничением водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

К слову, в Барнауле из-за ремонта сети на улице Пионеров и проспекте Ленина временно ограничат движение. Перекрывать будут следующим образом:

- с 6 июля до вечера 18 июля - четная сторона пр. Ленина в районе дома 102б по ул. Пионеров;

- с 6 июля до вечера 18 июля - по всей ширине ул. Пионеров в районе дома 102б;

- с 19 июля до вечера 30 июля - по четной и нечетной сторонам пр. Ленина в районе дома 102б на ул. Пионеров;

- с 31 июля до вечера 14 августа - по нечетной стороне пр. Ленина в районе дома 113 на пр. Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU