В Камне-на-Оби из-за затянувшегося ремонта кровли затопило квартиры

СЕГОДНЯ 08:37 2019-07-06T08:55:39+03:00

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Жильцы одного из многоквартирных домов в Камне-на-Оби пожаловались на потоп в квартирах. Весной рабочие начали ремонт кровли, но он затянулся. Из-за дождей в квартиры стала попадать вода. Теперь жильцам приходится отключать электричество и мириться с тем, что вода портит ремонт и имущество, сообщают «Каменские известия».

В марте в доме по улице Стройотрядовской, 7 начали строить коньковую крышу по программе капремонта. После того, как выпал мокрый снег, квартиры на третьем этаже затопило. Тогда подрядчик пообещал денежную компенсацию либо ремонт за свой счет. Ситуация усугубилась летом из-за частых дождей. Вода достигла уже первого этажа. Ремонт обещали закончить 3 июня, но этого не произошло.

В итоге жильцам пришлось составить жалобу на подрядчика. В документе жители Алтайского края указали все масштабы трагедии: отходит от стен и падает с потолка штукатурка, провисают натяжные потолки, отклеиваются обои, намокает гипсокартон, пол, ламинат и мебель. Также вода попадает на бытовую технику и электропроводку, создавая угрозу возгорания. В некоторых квартирах жильцам даже пришлось отключить электроэнергию.

ИСТОЧНИК KP.RU