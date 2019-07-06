В трех районах Барнаула будет ограничена подача горячей воды

СЕГОДНЯ 07:24 2019-07-06T07:24:37+03:00

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В связи с реконструкцией тепловой сети, будет ограничена подача горячего водоснабжения для части домов Ленинского, Октябрьского и Индустриального районов. Отключения продлятся от 1 до 6 дней. За это время специалисты Сибирской генерирующей компании планируют заменить более 1,3 км магистральных и квартальных тепловых сетей диаметром от 300 до 700 мм.

Если отталкиваться от нормативного срока службы трубопроводов в 30 лет, износ коммуникаций в Барнауле составляет 54%. За прошедший 2018 год количество порывов на коммуникациях выросло на 7,2% до 1213. А это без малого 91 повреждение на каждые 100 км тепловых сетей в городе.

В 2019 году СГК в три раза увеличила финансирование ремонтной и инвестиционной программ-2019 в Барнауле — до 1,2 млрд рублей. Упор сделали на участки, где в прошлые годы выявляли повреждения. За лето энергетики заменят рекордное количество теплосетей — 30 км трубопроводов на 21 участке магистральных теплосетей и на 33 внутриквартальных.

Такой объем ремонтных работ требует не только больших финансовых и кадровых ресурсов, но и времени. Специалисты СГК прорабатывают технические решения таким образом, чтобы проводимые работы, как можно меньше повлияли на комфорт жителей. При технической возможности потребителей переключают на временные обводные тепловые сети — тем самым уменьшают количество отключенных домов в 10-15 раз. Но обойтись абсолютно без отключений горячей воды для горожан – нельзя.

В рамках ремонтных работ по реконструкции тепловых сетей, под временное отключение горячей воды попадут:

С 8.00 9 июля до 18.00 10 июля — 64 многоквартирных дома, 1 детский сад, 1 школа, частный сектор в Ленинском и Индустриальном районах;

С 8.00 9 июля до 23.00 22 июля — 26 многоквартирных домов и 2 школы по улице Малахова и Павловский тракт;

С 11 по 15 июля — дом №15 по улице Горно-Алтайской;

С 11 по 15 июля — 55 многоквартирных домов микрорайона ВРЗ;

С 11 по 15 июля — 20 многоквартирных домов и 3 детских сада в границах улицы Советской, Сизова и проспектов Калинина и Комсомольский;

С 11 по 16 июля — 55 многоквартирных домов в Октябрьском районе.

Список объектов, где будет ограничена подача горячей воды, с указанием времени отключения —отмечен на карте.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU