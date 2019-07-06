Барнаульцы поделились фото завораживающих грозовых туч
Вечером 5 июля Барнаул затянуло темными грозовыми тучами. Жителей краевой столицы не напугало темное небо и дождь, а наоборот, вдохновило на памятные кадры.
Участники городского сообщества «Барнаул 22» поделились снимками завораживающего, грозового неба.
- Вид из моего окна. Природа шикарна в любую погоду, - написала жительница Барнаула Мария.
К слову, дождь прошел быстро, а вот фотографиями красивого неба барнаульцы делились еще долго.
- Как быстро начался, так и быстро прошёл, - отметила Анна.
А вот кому-то не повезло …
- Я вчера целый час по этому дождю грёб до дома. Давненько весь не промокал. Самочувствие было - смыло пару грехов, - шутит Леонид
К слову, во второй половине июля синоптики обещают, что наконец-то, начнет припекать. А вот август будет дождливый.
ИСТОЧНИК KP.RU