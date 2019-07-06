Барнаульцы поделились фото завораживающих грозовых туч

СЕГОДНЯ 05:48 2019-07-06T05:48:31+03:00

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Вечером 5 июля Барнаул затянуло темными грозовыми тучами. Жителей краевой столицы не напугало темное небо и дождь, а наоборот, вдохновило на памятные кадры.

Участники городского сообщества «Барнаул 22» поделились снимками завораживающего, грозового неба.

- Вид из моего окна. Природа шикарна в любую погоду, - написала жительница Барнаула Мария.

К слову, дождь прошел быстро, а вот фотографиями красивого неба барнаульцы делились еще долго.

- Как быстро начался, так и быстро прошёл, - отметила Анна.

А вот кому-то не повезло …

- Я вчера целый час по этому дождю грёб до дома. Давненько весь не промокал. Самочувствие было - смыло пару грехов, - шутит Леонид

К слову, во второй половине июля синоптики обещают, что наконец-то, начнет припекать. А вот август будет дождливый.

ИСТОЧНИК KP.RU