2019-07-05T14:24:59+03:00
Общество

Первый Российско-итальянский бизнес-семинар пройдет в Барнауле

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Во вторник, 9 июля, в Барнауле пройдет I Российско-итальянский бизнес-семинар «Россия и Италия: искусство инноваций». Организатором являются итальянская некоммерческая ассоциация «Познаём Евразию» и правительство Алтайского края.

Президентом ассоциации является профессор Антонио Фаллико. Он на протяжении долгого времени проводит российско-итальянские бизнес-семинары в крупнейших городах различных стран.

На встрече в Барнауле будут обсуждаться две главные темы: «Продовольствие: производство, переработка и реализация» и «Туризм: развитие уникальных территорий».

- У Алтайского края, безусловно, существует потенциал для торгово-экономического взаимодействия с Италией, ведь на территории региона есть примеры успешного бизнеса, который поставляет алтайский продукт в европейские страны, в том числе и в Италию, – отметил Антонио Фаллико. – В рамках семинара мы хотим раскрыть этот потенциал, обменяться опытом, рассмотреть форматы сотрудничества. Что касается туризма, то Алтайский край – несомненно, один из известнейших брендов России в этой сфере. И важно всесторонне изучить инвестиционные возможности этого замечательного края для того, чтобы еще шире открыть его для туристического и финансового потоков.

В семинаре примут участие около ста алтайских бизнесменов и представители итальянского бизнеса.

Семинар состоится 9 июля с 09:30 до 14:00 в Алтайском государственном университете (корпус «Д», ул. Димитрова, 66, зал Учёного совета).

ИСТОЧНИК KP.RU

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