2019-07-05T13:10:28+03:00
Происшествия

Бийчанин, насмерть сбивший молодую девушку, пойдет под суд

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Сотрудники следственного управления МУ МВД России «Бийское» завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении 41-летнего бийчанина. Напомним, в марте этого года мужчина насмерть сбил девушку.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчина в момент аварии находился в нетрезвом виде.

В тот день обвиняемый вместе с друзьями отдыхал на берегу реки Бия. Компания молодых людей, в том числе и водитель транспортного средства, жарили шашлыки и распивали спиртные напитки. И после отдыха на природе молодые люди продолжили выпивать. Вечером пьяный мужчина сель за руль иномарки и поехал в сторону дома. Приближаясь к перекрестку улиц Васильева и Мартьянова, он увидел, что горит красный сигнал светофора. Водитель на скорости продолжал движение. Далее на пешеходном переходе появилась женщина, которая пересекала проезжую часть на зеленый свет. Мужчина сбил девушку, и даже после этого не остановился, не оказал первую помощь пострадавшей, не вызвал скорую медицинскую помощь и полицию, а скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. От множественных травм 27-летняя женщина скончалась в карете скорой помощи.

Полицейским удалось установить личность и задержать автолюбителя. Сейчас дело рассматривается в суде. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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