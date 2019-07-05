Жителей Алтайского края предупреждают об аномальной жаре

СЕГОДНЯ 12:26 2019-07-05T12:26:52+03:00

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В южных районах Алтайского края с 6 по 11 июля ожидается аномальная жара.

- Температура поднимется до плюс 30 градусов и выше, - сообщили в Алтайском гидрометцентре.

Сотрудники МЧС предупреждают: такая погода пожароопасна. Поэтому не следует разводить костры на отдыхе, сжигать мусор и сухую траву, бросать непотушенные спички и сигареты.

Также спасатели рекомендуют носить светлую одежду, обязательно головной убор, пить как можно больше води и прятаться от солнца. Во время отдых у водоема нельзя купаться в запрещенных местах и принимать алкоголь.

- Если у человека случился тепловой удар, уложите его в тень (в место, обдуваемое ветром), заставьте мелкими глотками выпить много воды, протрите тело влажной тканью, - советуют спасатели. И сразу вызывайте «скорую».

ИСТОЧНИК KP.RU