День семьи, любви и верности 2019: куда сходить в Барнауле

СЕГОДНЯ 10:49 2019-07-05T10:52:37+03:00

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Ежегодно день семьи, любви и верности празднуют 8 июля. В Барнауле в этом году развлекательные мероприятия перенесли на выходной – 7 июля.

В парке культуры и отдыха «Центральный», который находится на проспекте Социалистическом, 11 в воскресенье – 7 июля, состоится праздничная программа. В этот день барнаульцев будут удивлять мастер-классами, конкурсами от фонда одаренных детей «Озарение», концертом с участием детских творческих коллективов. Также организуют свободный лекторий для многодетных семей, сообщают в пресс-службе городской администрации.

К тому же в парке пройдут выставки казачьего оружия и домашних животных, ярмарки продуктов и ремесленников. А для любителей сцены будет работать «свободный микрофон». Все мероприятия начнутся в 12 часов.

В «Лесной сказке» также готовят праздник ко Дню семьи, любви и верности. Там 7 июля с 12 часов начнется праздник-фестиваль «Ромашки». Для жителей краевой столицы выступят артисты, проведут мастер-классы и веселый чемпионат по переносу жен. Победитель получит денежный приз - 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU