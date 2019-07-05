Барнаульский кинотеатр «Искра» превратят в торгово-офисный центр

СЕГОДНЯ 07:49 2019-07-05T07:50:15+03:00

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На месте бывшего барнаульского кинотеатра «Искра» (на ул. 50 лет СССР) возведут десятиэтажный торгово-офисный центр.

Как сообщает «МК на Алтае», проект разработала мастерская Александра Деринга. Архитекторы приняли во внимание окружающую застройку, чтобы новое здание не контрастировало с ней.

От бывшего кинотеатра останется лишь фундамент, на основе которого и возведут здание. В нем разместятся офисные помещения, торговые точки, фитнес-клуб, кафе. Предусмотрена подземная парковка.

Возвести офисно-торговый центр планируют к 2020 году. Название, скорее всего, сохранят историческое - «Искра».

Напомним, кинотеатр построили в 1984 году. На открытии показали ленту «Пираты XX века». В последний раз фильмы в «Искре» зрители увидели 16 января 2008 года. Сейчас в здании работают тренажерный зал, пивной бар, кальянная.

ИСТОЧНИК KP.RU