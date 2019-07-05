Погода на 6 и 7 июля 2019 года в Барнауле: жара

СЕГОДНЯ 07:00 2019-07-05T07:01:31+03:00

В ближайшие выходные – 6 и 7 июля 2019 года в Барнауле ожидается жаркая погода. Фото: Дарья САВЕНКО

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В ближайшие выходные – 6 и 7 июля 2019 года в Барнауле ожидается жаркая погода, а это значит, что можно планировать свой отдых за пределами города.

Так, в ночь на субботу, 6 июля, столбик термометра в краевой столице опустится до +14…+16 градусов, в начале ночи небольшой дождь, гроза. Днем воздух прогреется до +25…+27 градусов, без осадков, ветер до 8 метров в секунду.

Ночью 7 июля в Барнауле также ожидается +14…+16 градусов, без осадков, а днем +27…+29 градусов. Осадков также не предвидится, ветер до 8 метров в секунду.

Тем временем, в Алтайском крае с 5 по 8 июля местами в западных районах сохранится высокая пожароопасность. В Угловском районе и вовсе ожидается чрезвычайная пожароопасность. Подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU