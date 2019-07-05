2019-07-05T06:42:22+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула заняла деньги не подруге, а мошенникам

Дарья САВЕНКО
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Доверчивая жительница Барнаула стала жертвой мошенников.Доверчивая жительница Барнаула стала жертвой мошенников.Фото: Дарья САВЕНКО
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Доверчивая жительница Барнаула стала жертвой мошенников.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне в социальной сети 29-летней горожанке пришло сообщение от приятельницы с просьбой занять деньги, перевести на банковскую карту. Девушка отправила 8 тысяч рублей, а только после этого позвонила знакомой, которая сообщила, что никаких денег она не просила. Она добавила, то ее страница была взломана неизвестными.

- Будьте бдительны. Мошенники взламывают аккаунты в социальных сетях и просят деньги по списку контактов. Свяжитесь по телефону с человеком, который просит деньги, - напомнили в пресс-службе.

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ЧП произошло у дома по улице Антона Петрова, 194. Три девицы клеили объявление на дверь, 60 летняя женщина заметила, что для этого есть специально предназначенная доска (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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