Жительница Барнаула заняла деньги не подруге, а мошенникам

СЕГОДНЯ 06:42 2019-07-05T06:42:22+03:00

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Доверчивая жительница Барнаула стала жертвой мошенников.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне в социальной сети 29-летней горожанке пришло сообщение от приятельницы с просьбой занять деньги, перевести на банковскую карту. Девушка отправила 8 тысяч рублей, а только после этого позвонила знакомой, которая сообщила, что никаких денег она не просила. Она добавила, то ее страница была взломана неизвестными.

- Будьте бдительны. Мошенники взламывают аккаунты в социальных сетях и просят деньги по списку контактов. Свяжитесь по телефону с человеком, который просит деньги, - напомнили в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU