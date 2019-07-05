На пересечении улиц Северо-Западной и Юрина отключили светофоры

СЕГОДНЯ 05:55 2019-07-05T05:55:37+03:00

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В пятницу, 5 июня, на пересечении улиц Северо-Западной и Юрина в Барнауле отключили светофоры.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, причиной этого стали плановые ремонтные работы устройств. Продлятся они до 12:00.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на перекрестке, соблюдать требования дорожных знаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU