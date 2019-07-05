На пересечении улиц Северо-Западной и Юрина отключили светофоры
В пятницу, 5 июня, на пересечении улиц Северо-Западной и Юрина в Барнауле отключили светофоры.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, причиной этого стали плановые ремонтные работы устройств. Продлятся они до 12:00.
Участников дорожного движения просят быть внимательными на перекрестке, соблюдать требования дорожных знаков.
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В Барнауле асфальтируют участок улицы Пролетарской
В Барнауле продолжается ремонт участка дороги по улице Пролетарской в границах проспекта Красноармейского и улицы Челюскинцев. Общая площадь ремонтируемого участка составит 7,7 тысяч кв.м. Потратят на него 15,5 млн рублей (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU