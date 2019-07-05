Режим высокой пожароопасности объявлен в Алтайском крае
В Алтайском крае с 5 по 8 июля местами в западных районах сохранится высокая пожароопасность. В Угловском районе и вовсе ожидается чрезвычайная пожароопасность.
В пресс-службе подчеркивают, что в связи с неблагоприятным прогнозом возможно увеличение количества бытовых пожаров, высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров.
Жителей Алтайского края просят:
- не сжигать мусор и сухую траву;
- выезжая на отдых, не разводите костры;
- не бросайте непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей);
- не позволяйте детям играть с огнем.
Ответственным ведомствам важно своевременно предпринять меры, чтобы не допустить распространения огня на населенные пункты (в т.ч. дачные поселки), линии ЛЭП, объекты связи, задымления трасс федерального и местного значения.
Подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи гражданам.
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ИСТОЧНИК KP.RU