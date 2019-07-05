2019-07-05T05:05:46+03:00
Происшествия

На Алтае по подозрению в коррупции задержали экс-завхоза крупного центра

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника хозяйственного отдела КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства». Мужчину подозревают в получении взятки и посредничестве во взяточничестве, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По версии следствия, в мае этого года начальник хозяйственного отдела краевого учреждения здравоохранения получил при посредничестве бывшего подчиненного взятку в размере 54 тыс. рублей от представителя двух фирм Барнаула. Деньги предназначались для того, чтобы завхоз принимал решения в пользу данных юридических лиц при выборе поставщиков технологического оборудования для учреждения.

Задержание подозреваемого проводилось сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В настоящее время по уголовному делу ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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