На Старом мосту в Барнауле ограничили движение в ночное время

СЕГОДНЯ 04:50 2019-07-05T04:50:53+03:00

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С 5 по 31 июля для всех видов транспорта действует ограничение на Старом мосту в Барнауле. Движение запрещено в ночное время.

Как сообщает пресс-центр правительства Алтайского края, с 22:00 до 6:00 проезд закроют в связи с проведением работ на металлоконструкциях.

По заказу ОАО «Российские железные дороги» на металлоконструкциях моста проведут абразивную обработку и окрашивание. Все мероприятия запланированы на ночное время, чтобы не создавать неудобств для автомобилистов. Жителей и гостей региона просят учитывать информацию при планировании поездок.

Напомним, за железнодорожную часть совмещенного коммунального моста через Обь в Барнауле отвечает ОАО «РЖД». Дорожная часть в октябре 2018 года перешла в федеральную собственность и поступила на баланс Упрдор «Алтай».

ИСТОЧНИК KP.RU