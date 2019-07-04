2019-07-04T17:01:55+03:00
Общество

Жители Алтайского края могут узнать о своих правах при покупке арбузов и дынь

Дарья САВЕНКО
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Любой житель Алтайского края может проконсультироваться по вопросам защиты прав при покупке бахчевых культур и овощей. Именно этой теме посвящена «горячая» линия управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в июле.

Телефон горячей линии управления: 8 (3852) 66-54-27. Вопросы можно задать с понедельник по четверг с 8:30 до 17:00 (обед с 12:45 до 13:15), в пятницу - с 8:30 минут до 12:45. Номер телефона Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (круглосуточно, звонок бесплатный).

Также в Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю продолжает работу горячая линия о фактах возможных коррупционных правонарушений со стороны сотрудников ведомства и его территориальных отделов. Обращения от граждан и предпринимателей, в том числе анонимно, принимают по телефону: 8 (3852) 36-46-31 (понедельник - четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу - с 9:00 до 15:00, обед с 12:45 до 13:15).

ИСТОЧНИК KP.RU

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