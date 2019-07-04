Горный Алтай стал одним из самых безопасных регионов для путешествий
Санкт-Петербург, Москву, Татарстан, Краснодарский край и Республику Алтай признали самыми безопасными регионами России.
Как сообщают «Новости Горного Алтая», это выяснили эксперты агентства Biletix путем онлайн-голосования – туристы выбрали по пять регионов страны, где менее всего и более всего стоит опасаться за свою жизнь. Соседняя Республика попала в ТОП-5.
А вот самыми опасными были названы: Дагестан, Чечня, Москва и Подмосковье, Краснодарский край и Свердловская область. Что интересно, Москва и Краснодарский край попали в лидеры и одного, и другого списка.
Издание отмечает, что Республика Алтай не является самым безопасным регионом. Ежегодно там погибают путешественники-экстремалы. Так, в мае этого года под лавиной погибли семь туристов из Новосибирска, в начале июня во время сплава по реке Чуя утонул житель Новокузнецка.
ИСТОЧНИК KP.RU