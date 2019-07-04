2019-07-04T13:34:43+03:00
Происшествия

Работники завода украли шин и камер на 39 млн рублей

БОРЗОВ Денис
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Замена резиныЗамена резиныФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле осудили ОПГ по делу о краже продукции «Алтайского шинного комбината». 36 человек, вместе с работниками предприятия, похищали продукцию больше, чем на 39 млн рублей.

Как сообщает прокуратура Алтайского края, в течение трех лет с 2013 по 2015 год группировка похитила огромное количество шин, камер и ободных лент и доставляла их в специальные склады. Похищенную товары они продавали на территории Алтайского края, Республики Алтай, Татарстана, Новосибирской и Ярославской областей.

По решению суда 12 человек получат от трех лет восьми месяцев до семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Остальные 24 соучастника получили от трех до шести лет лишения свободы условно. Помимо этого, подсудимые в полном размере возместят ущерб, который был нанесен шинному заводу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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