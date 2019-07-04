2019-07-04T13:12:11+03:00
Общество

В Алтайском крае потеплеет до +31 градуса

Дарья САВЕНКО
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В западных районах Алтайского края с 5 по 8 июля сохранится высокая пожароопасность.В западных районах Алтайского края с 5 по 8 июля сохранится высокая пожароопасность.Фото: Дарья САВЕНКО
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До +31 градуса ожидается в Алтайском крае в ближайшие дни.

По данным синоптиков, в ночь на 5 июля в Алтайском крае столбик термометра опустится до +13…+18 градусов, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза. Днем воздух прогреется до +23…+28 градусов, в большинстве районах небольшой и умеренный дождь, гроза, при грозе местами сильный дождь. Ветер до 18 метров в секунду.

Ночью 6 июля в регионе +12…. +17 градусов, днем потеплеет до +25… +30 градусов. В отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза. Порывы ветра до 15 метров в секунду.

Ночью 7 июля в Алтайском крае будет +12… +17 градусов, днем прогнозируют +26… +31 градус. Без осадков, порывы ветра до 13 метров в секунду.

В западных районах Алтайского края с 5 по 8 июля сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс горимости), в Угловском районе ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс горимости).

ИСТОЧНИК KP.RU

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