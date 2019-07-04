В Рубцовске ищут девушку с короткими красными волосами

СЕГОДНЯ 12:57 2019-07-04T12:57:40+03:00

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В Алтайском крае пропала девушка в г. Горняк или г. Рубцовск. 26 июня ушла из дома и не вернулась 17-летняя Анастасия Знаменщикова. Ее местонахождение до сих пор неизвестно. Перед своей пропажей девушка не конфликтовала с родственниками.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ведут поиски, но до сих пор девушку не удалось обнаружить. На данный момент нужна помощь в поисках, если вы хотите помочь, можете обратиться по телефону горячей линии.

Приметы: рост 165 см, плотного телосложения, красные короткие волосы.

Когда девушка уходила из дома, она была одета в чёрную футболку, синие джинсовые шорты, серые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112. По информации волонтеров, Анастасия может находиться в столице Алтайского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU