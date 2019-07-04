В барнаульском тепличном комплексе «Индустриальный» сократили половину сотрудников

СЕГОДНЯ 12:18 2019-07-04T12:18:01+03:00

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Барнаульский тепличный комплекс «Индустриальный» ждут серьезные перемены. Недавно 550 работников комплекса получили уведомления о сокращении. Со дня на день организацию отдадут в аренду столичному инвестору. Она поступит на баланс московской группы компаний «Горкунов», которая владеет рядом тепличных комплексов в разных регионах страны, например новосибирским «Толмачёвским».

Как сообщили «Аргументы и Факты-Алтай», после «модернизации» в следующем году комплекс в Барнауле произведёт 9 400 тонн овощной продукции, а в 2021 г. – не менее 11 тысяч. Остается неизвестно, что станет с сотнями работников «Индустриального».

Примерно половину работников могут оставить, однако те условия работы (со штрафами), о которых им рассказал представитель инвестора, многих заставили задуматься.

Хоть и со штрафами, но у них остается работа, остальные же лишь могут надеяться, что служба занятости предложит опытным овощеводам адекватные должности в других сельхозкомпаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU