В домах на Шукшина, Юрина и Попова отключат горячую воду

СЕГОДНЯ 12:07 2019-07-04T12:15:59+03:00

Холодную воду при ремонте не отключат. Фото: Дарья САВЕНКО

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На нескольких улицах в столице Алтайского края выборочно отключат горячую воду.

Так, на протяжении 10 дней, с 5 по 15 июля, 23 многоквартирных дома, четыре детских сада и три школы по улицам Шукшина, Юрина, Солнечная Поляна, Георгия Исакова и Попова останутся без горячей воды. Причиной этого станет реконструкции тепловых сетей. Специалисты Сибирской генерирующей компании планируют реконструировать 252 метров магистральных и квартальных тепловых сетей диаметром от 110 до 400 мм.

Здесь можно посмотреть, где отключат горячую воду.

Отметим, что в Барнауле продолжается ремонт тепловых сетей по контуру ТЭЦ-2.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Эти работы являются важным этапом подготовки города к следующему отопительному сезону.

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8 (3852) 599-715 - Диспетчерская служба теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании.

ИСТОЧНИК KP.RU