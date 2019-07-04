2019-07-04T12:15:59+03:00
Общество

В домах на Шукшина, Юрина и Попова отключат горячую воду

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Холодную воду при ремонте не отключат.Холодную воду при ремонте не отключат.Фото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

На нескольких улицах в столице Алтайского края выборочно отключат горячую воду.

Так, на протяжении 10 дней, с 5 по 15 июля, 23 многоквартирных дома, четыре детских сада и три школы по улицам Шукшина, Юрина, Солнечная Поляна, Георгия Исакова и Попова останутся без горячей воды. Причиной этого станет реконструкции тепловых сетей. Специалисты Сибирской генерирующей компании планируют реконструировать 252 метров магистральных и квартальных тепловых сетей диаметром от 110 до 400 мм.

Здесь можно посмотреть, где отключат горячую воду.

Отметим, что в Барнауле продолжается ремонт тепловых сетей по контуру ТЭЦ-2.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Эти работы являются важным этапом подготовки города к следующему отопительному сезону.

Запишите телефончик

Куда сообщать о коммунальных ЧП

8 (3852) 599-715 - Диспетчерская служба теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Работники завода украли шин и камер на 39 млн рублей
В Алтайском крае потеплеет до +31 градуса
В Рубцовске ищут девушку с короткими красными волосами
В Барнауле девушки, расклеивающие объявления, избили пенсионерку за замечание
В барнаульском тепличном комплексе «Индустриальный» сократили половину сотрудников
«Сотрудники банка» обманули жительницу Барнаула на 5 тысяч рублей
На Алтае гражданин Киргизии не смог дать взятку сотрудникам ГИБДД
В Барнауле асфальтируют участок улицы Пролетарской
Свыше 42 млн рублей выделили школам, обучающим детей с ОВЗ
«Мария-Ра» проиграла суд предпринимателю из села
В Бийске разыскивают молодую девушку
1000-е заявление в приемную комиссию АГМУ подала алтайская школьница, набравшая 100 баллов ЕГЭ по химии
Жителей Алтайского края просят рассказать о качестве своей жизни
В Алтайском крае уже отремонтировали 45 участков дорог
Жительница Барнаула потеряла 1 млн рублей на таблетках для похудения
Селянин пытался зарезать полицейского на Алтае
Массовая авария произошла в Барнауле
Стажерская программа ВТБ Юниор стартовала в 60 городах России
Почти 300 человек переселили из аварийного жилья в Алтайском крае
Новая выставка, посвященная Михаилу Калашникову, открывается в Алтайском крае
Губернатор Алтайского края подписал Кодекс этической деятельности в Интернете
Бийчанин по ошибке перевел мошенникам почти 100 тысяч рублей
Китайская делегация встретилась с правительством Алтайского края