2019-07-04T12:11:36+03:00
Происшествия

«Сотрудники банка» обманули жительницу Барнаула на 5 тысяч рублей

Дарья САВЕНКО
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Мошенники похитили 5 тысяч рублей у жительницы Барнаула.Мошенники похитили 5 тысяч рублей у жительницы Барнаула.Фото: Дарья САВЕНКО
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Мошенники похитили 5 тысяч рублей, представившись сотрудниками службы безопасности банка.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне 46-летней жительнице города Барнаула поступил звонок якобы от сотрудников службы безопасности банка, в котором женщина постоянно обслуживается. Ей сообщили, что с ее банковской карты неизвестные списывают деньги. Для блокировки карты необходимо срочно сообщить все ее данные. Женщина так и сделала, после чего у нее списались 5 тысяч рублей.

- Сотрудники банка не спрашивают данные вашей карты. Если вам поступил такой звонок, то не нужно сообщать, либо подтверждать свои персональные данные. Положите трубку, либо перезвоните по указанному на карте телефону и уточните информацию, - напоминают в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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