В Барнауле асфальтируют участок улицы Пролетарской

СЕГОДНЯ 09:39 2019-07-04T09:39:16+03:00

В ночь с 3 на 4 июля дорожники приступили к укладке верхнего слоя горячего асфальтобетона. Фото: предоставлено пресс-службой

Изменить размер текста: A A

В Барнауле продолжается ремонт участка дороги по улице Пролетарской в границах проспекта Красноармейского и улицы Челюскинцев.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в ночь с 3 на 4 июля дорожники приступили к укладке верхнего слоя горячего асфальтобетона.

Общая площадь ремонтируемого участка составит 7,7 тысяч кв.м. Потратят на него 15,5 млн рублей. Там уже провели фрезерование поврежденного асфальта, демонтировали старый и установили новый бортовой камень, уложили выравнивающий слой горячего асфальтобетона. Сейчас выполняется ремонт колодцев, также запланирован ремонт тротуаров и парковок.

Водителей призывают быть внимательными и осторожными.

Читайте также

В Алтайском крае уже отремонтировали 45 участков дорог

На 45 краевых объектах, ремонтируемых в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», завершены работы (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU