В Барнауле асфальтируют участок улицы Пролетарской
В Барнауле продолжается ремонт участка дороги по улице Пролетарской в границах проспекта Красноармейского и улицы Челюскинцев.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в ночь с 3 на 4 июля дорожники приступили к укладке верхнего слоя горячего асфальтобетона.
Общая площадь ремонтируемого участка составит 7,7 тысяч кв.м. Потратят на него 15,5 млн рублей. Там уже провели фрезерование поврежденного асфальта, демонтировали старый и установили новый бортовой камень, уложили выравнивающий слой горячего асфальтобетона. Сейчас выполняется ремонт колодцев, также запланирован ремонт тротуаров и парковок.
Водителей призывают быть внимательными и осторожными.
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ИСТОЧНИК KP.RU