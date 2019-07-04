2019-07-04T09:39:16+03:00
Общество

В Барнауле асфальтируют участок улицы Пролетарской

Дарья САВЕНКО
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В ночь с 3 на 4 июля дорожники приступили к укладке верхнего слоя горячего асфальтобетона.В ночь с 3 на 4 июля дорожники приступили к укладке верхнего слоя горячего асфальтобетона.Фото: предоставлено пресс-службой
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В Барнауле продолжается ремонт участка дороги по улице Пролетарской в границах проспекта Красноармейского и улицы Челюскинцев.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в ночь с 3 на 4 июля дорожники приступили к укладке верхнего слоя горячего асфальтобетона.

Общая площадь ремонтируемого участка составит 7,7 тысяч кв.м. Потратят на него 15,5 млн рублей. Там уже провели фрезерование поврежденного асфальта, демонтировали старый и установили новый бортовой камень, уложили выравнивающий слой горячего асфальтобетона. Сейчас выполняется ремонт колодцев, также запланирован ремонт тротуаров и парковок.

Водителей призывают быть внимательными и осторожными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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